Два фаната «Спартака» — среди зачинщиков массовой драки болельщиков в Болгарии

Сегодня, 26 ноября, во время матча 17-го тура чемпионата Болгарии между «Локомотивом» из Пловдива и ЦСКА из Софии состоялась массовая драка с участием болельщиков команд, сообщает ТОП СПОРТ.

В конце первого тайма встреча была приостановлена из-за драки фанатов, которая произошла около футбольного поля. Фанаты «Локомотива» вышли на беговую дорожку стадиона и спровоцировали тем самым болельщиков ЦСКА, в результате чего случилась массовая драка.

Среди зачинщиков конфликта были два фаната московского «Спартака», которые пришли на стадионе поддержать «Локомотив» и активно участвовали в драке. Оба болельщика задержаны полицией. Всего были арестованы шесть фанатов «Локомотива» и четыре болельщика ЦСКА.

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