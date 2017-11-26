«Лацио» упустил победу над «Фиорентиной», пропустив в концовке

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Лацио» принимал на своём поле «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.

В составе римской команды гол на свой счёт записал Стефан де Врей, который отличился на 25-й минуте матча. «Фиорентине» удалось отыграться лишь в компенсированное время, когда точным ударом с пенальти отметился Хоума Бабакар.

«Лацио» (29 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии только. «Фиорентина» (18) занимает 11-ю позицию.