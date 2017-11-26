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«Лацио» упустил победу над «Фиорентиной», пропустив в концовке

Футбол

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Лацио» принимал на своём поле «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.

В составе римской команды гол на свой счёт записал Стефан де Врей, который отличился на 25-й минуте матча. «Фиорентине» удалось отыграться лишь в компенсированное время, когда точным ударом с пенальти отметился Хоума Бабакар.

«Лацио» (29 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии только. «Фиорентина» (18) занимает 11-ю позицию.

Италия - Серия А. 14-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Лацио
Рим
1 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 – де Врей – 25, 1:1 – Бабакар – 90+4 (пен)
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