«Севилья» выиграла у «Вильярреала», уступая со счётом 0:2 к 56-й минуте

«Севилья» выиграла у «Вильярреала» в матче 13-го тура испанской Примеры, уступая с разницей в два мяча к 56-й минуте. Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

У хозяев отличились Седрик Бакамбу и Карлос Бакка, у гостей — Клеман Лангле, Франко Васкес и Эвер Банега (с пенальти).

«Севилья» — соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.

«Севилья» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал», набравший 21 балл, находится на шестой строчке.