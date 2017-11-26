Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Севилья» выиграла у «Вильярреала», уступая со счётом 0:2 к 56-й минуте

Футбол

«Севилья» выиграла у «Вильярреала» в матче 13-го тура испанской Примеры, уступая с разницей в два мяча к 56-й минуте. Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

У хозяев отличились Седрик Бакамбу и Карлос Бакка, у гостей — Клеман Лангле, Франко Васкес и Эвер Банега (с пенальти).

«Севилья» — соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.

«Севилья» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал», набравший 21 балл, находится на шестой строчке.

Испания - Примера. 13-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
2 : 3
Севилья
Севилья
1:0 – Бакамбу – 19, 2:0 – Бакка – 53, 2:1 – Лангле – 56, 2:2 – Васкес – 57, 2:3 – Банега – 78 (пен)
Удаления: Руис, 77 – нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент