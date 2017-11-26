В музее мадрилдского «Реала» появился бюст нападающего команды и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает El Mundo.

Автором работы стал 52-летний Хосе Антонио Наварро Артеага, который известен благодаря созданию памятника в честь герцогини Альбы. На создание бюста в честь футболиста Артеагу вдохновил его сын, который является большим поклонником таланта Роналду. Отмечается, что бюст появился в музее ещё 2 ноября, но Роналду пропустил мероприятие, связанное с его открытием.

Напомним, что это уже второй посвящённый португальцу бюст, созданный в этом году. В марте странный бюст Роналду был установлен в аэропорту острова Мадейра. Скульптура стала объектом многочисленных шуток и была высмеяна в социальных сетях.

В музее «Реала» появился бюст Роналду Фото: elmundo.es