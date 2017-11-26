«Шанхай СИПГ» с Халком в составе проиграл в финале Кубка Китая

«Шанхай Шэньхуа» в ответном матче финала Кубка Китая уступил «Шанхай СИПГ» со счётом 2:3, но стал обладателем трофея.

В первой игре «Шанхай Шэньхуа» победил на своём поле со счётом 1:0 «Шанхай СИПГ» и в итоге выиграл титул за счёт правила о выездном голе.

В составе «Шанхай СИПГ» голом отметился бывший футболист «Зенита» Халк, реализовавший пенальти на 72-й минуте. У «Шанхай Шэньхуа» отличился экс-игрок «Рубина» Обафеми Мартинс, который забил на 68-й минуте.

Кубок Китая. Финал. Ответный матч

«Шанхай СИПГ» — «Шанхай Шэньхуа» — 3:2 (первый матч — 0:1).