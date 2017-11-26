Канте: мне кажется, моменты у «Челси» были лучше, чем у «Ливерпуля»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал ничью с «Ливерпулем» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:1.

«Я думаю, это хорошая ничья. Это был сложный матч с сильным противником. Мне кажется, моменты у нас были лучше, но мы не реализовали их. Они чаще владели мячом, но мы плотно оборонялись и довольны этим результатом.

Думаю, мы заслужили гол. Мы рады за Виллиана и за самих себя. Не знаю, планировал ли он бить, это надо его спрашивать, но мы рады, что он забил, и думаю, мы это заслужили. Это заслуженное очко в матче с сильным соперником", — сказал игрок.