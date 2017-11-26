«Манчестер Сити» установил рекорд по количеству побед на выезде подряд

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Хаддерсфилд Таун». Встреча проходила на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Эта победа стала для подопечных Хосепа Гвардиолы 11-й подряд на выезде с учётом матчей клуба во всех турнирах. Таким образом, «Манчестер Сити» установил новый рекорд по количеству гостевых побед подряд для английских клубов. Последний раз команда не выигрывала на выезде в матче с «Мидлсбро» (2:2) 30 апреля 2017 года.

После 13 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, опережая на восемь очков располагающийся на второй строчке «Манчестер Юнайтед».