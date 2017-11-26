Г. Невилл: самый опасный преследователь «Ман Сити» — это, безусловно, «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«На сегодня в чемпионской гонке участвуют два клуба из Манчестера. «Юнайтед» ближе всего к «Ман Сити», и я не думаю, что «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» или «Челси» смогут навязать реальную борьбу в этом сезоне. „Манчестер Юнайтед“, безусловно, самый опасный преследователь „горожан“, но им нужно приблизиться к лидеру, отставание велико.

На данный момент „Сити“ показывает действительно хороший футбол, это топ-уровень. Важно сохранить надежду, ведь через пару недель в манчестерском дерби что-то может случиться. Единственный ход мыслей „МЮ“ должен заключаться в победе над „Сити“, которая может пошатнуть уверенность „горожан“ в себе», — цитирует Невилла Sky Sports.

Таблица АПЛ.