Монтоливо: «Милан» сделал всё возможное, но на нашем пути стоял Сиригу

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо прокомментировал ничью с «Торино» в домашнем матче 14-го тура итальянской Серии A. Встреча, прошедшая сегодня на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 0:0.

«Я думаю, что сегодня „Милан“ сделал все возможное, чтобы добиться гола. Но на нашем пути стоял Сальваторе Сиригу, который был великолепен. Нам не хватило удачи.

Нам нужно улучшить реализацию. Не хватало точности в последней трети поля. Мы хорошо владели мячом, но могли бы делать это с большей остротой. Мы могли сделать больше того, что получилось сегодня", — сказал игрок.