Пардью признался, что в ближайшее время может возглавить клуб АПЛ

Английский специалист Алан Пардью сообщил, что провёл переговоры с «Вест Бромвич Альбион» по поводу его возможного назначения на пост главного тренера команды, который недавно освободился после увольнения Тони Пьюлиса.

«Я провёл с ними переговоры. Это привлекательный вариант для продолжения карьеры, но, посмотрим, что будет дальше. «Вест Бромвич» является клубом, в котором собраны очень хорошие футболисты. Это хорошая возможность для любого тренера. Если новым главным тренером этой команды стану я, то так тому и быть», — цитирует Пардью Sky Sports.

Последним местом работы Пардью был «Кристал Пэлас», который он покинул в 2016 году.