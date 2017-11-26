С. Индзаги: посмотрел повтор 20 раз, но не понял, за что судья поставил пенальти

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал ничью в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.

«Очень обидно упускать победу из-за такого пенальти. Я пересмотрел повтор 20 раз, но так и не понял, за что судья поставил пенальти. Я не могу понять, как они могли принять это решение.



Мы не хотим ничего отбирать у „Фиорентины“, это очень хорошая команда. Мы должны были забивать второй гол, это правда, но такие пенальти в конце игры очень расстраивают», — возмутился Индзаги в эфире Mediaset Premium.

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