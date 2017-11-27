Гацкан: честно, не хотел считать, сколько «Ростов» не выигрывал, но пришлось

Капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (2:0) в матче 18-го тура РФПЛ.



«В такой игре главное победа и три очка. Мы не выигрывали, кажется, больше трёх месяцев, с середины августа. Честно, не хотел считать, но пришлось. Спасибо болельщикам, которые поддержали нас в холодную погоду. На таком поле трудно было показать что-то сверхъестественное, но надеюсь, что болельщики остались довольны», — приводит слова Гацкана donnews.

«Ростов» одержал первую победу в РФПЛ с 12 августа. Серия без побед команды Леонида Кучука в чемпионате составила 11 матчей.