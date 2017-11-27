Паршивлюк: хотели удивить «Анжи», поэтому избрали схему с четырьмя защитниками

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (2:0) в матче 18-го тура РФПЛ и отметил, что ему было комфортно играть в схеме с четырьмя защитниками.



«После победы настроение поднялось. Чувствовал себя комфортно при игре с четырьмя защитниками, во всех командах где выступал, использовали именно такую тактику. Хотели удивить «Анжи», поэтому избрали эту схему», — приводит слова Паршивлюка donnews.



«Ростов» одержал первую победу в РФПЛ с 12 августа. Серия без побед команды Леонида Кучука в чемпионате составила 11 матчей.

Гацкан: честно, не хотел считать, сколько «Ростов» не выигрывал, но пришлось