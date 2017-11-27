«Ювентус» забил в 43-м матче Серии А кряду, повторив собственный рекорд

«Ювентус» одержал уверенную победу над «Кротоне» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы в свой актив записали Марио Манджукич, Маттиа Де Шильо и Мехди Бенатиа.



Таким образом, туринский клуб повторил своё же достижение, сумев отличиться в 43-й встрече Серии А подряд. Это достижение «Ювентус» установил в период с февраля 2013 по март 2014 года. Текущая серия «Ювентуса» началась в октябре прошлого года.

«Ювентус» разгромил «Кротоне» в Турине