Вальверде: Месси забил чистейший гол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча 13-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1). В первом тайме бригада арбитров не засчитала чистый гол нападающего каталонцев Лионеля Месси.

«Конечно, нам бы хотелось взять три очка, но мы довольны игрой, которую показали. Их гол сильно ударил по нашей психологии. Мы проявили характер. Это был очень напряжённый матч.

Месси забил чистейший гол. Важно было выдерживать давление. Мы не потеряли головы из-за игры противника. Мы не переживаем из-за того, что говорят другие о нашем стиле игры. Мы знаем, что хотим доминировать в матчах и владеть мячом и инициативой", — приводит слова Вальверде AS.