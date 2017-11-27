Нападающий «Валенсии» Родриго: ошибки арбитров — часть футбола

Форвард «Валенсии» Родриго Морено подвёл итоги матча 13-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:1). В первом тайме при счёте 0:0 арбитры не засчитали чистый гол нападающего каталонцев Лионеля Месси.

«В первом тайме „Барселона доминировала, а мы играли не очень хорошо. Во второй половине мы сыграли намного лучше, и у нас были шанс обеспечить себе победу заранее. В перерыве тренер сказал нам, чтобы мы были самими собой. Мы вышли на второй тайм совершенно с другим психологическим настроем и провели хорошие 45 минут.

Гол Месси? Я не видел этот эпизод, но если там был гол… Арбитры допускают ошибки, это часть футбола. Иногда эти ошибки в нашу пользу», — приводит слова Родриго AS.