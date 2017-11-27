Парехо: гол Месси действительно был, но арбитры — тоже люди

Защитник «Валенсии» Даниэль Парехо подвёл итоги матча 13-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:1). В первом тайме при счёте 0:0 арбитры не засчитали чистый гол нападающего каталонцев Лионеля Месси.

«В первом тайме „Барселона“ была лучше нас, но у неё было не так много моментов. Тем не менее, мы продолжали играть в своём темпе. На второй тайм мы вышли с большей уверенностью и с желанием показать хорошую игру. Мы опасались оставлять свободные зоны в обороне. Гол Месси действительно был, но арбитры — тоже люди. Иногда они ошибаются в вашу пользу, иногда нет», — приводит слова Парехо AS.