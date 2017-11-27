Бубнов: результат матча «Спартак» — «Зенит» во многом будет зависеть от Кокорина

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о центральном матче 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», который состоится 27 ноября.

«Очень вероятно, что Манчини предпочтёт закрыться – он внимательно изучил «Спартак» и прекрасно понимает, что ему трудно играть, когда соперник действует плотно. Перед матчем первого круга он приезжал смотреть на «Спартак» и ещё тогда обратил на это внимание. «Зенит» будет играть намного жёстче в обороне, чем «Краснодар» или даже тот же «Марибор». Не думаю, что Манчини рискнёт броситься вперёд в гостях. При этом не жду, что и Каррера сделает ставку на агрессивный футбол в атаке. Прогнозирую очень осторожный первый тайм. Массимо помнит исход первого матча и должен сделать выводы. Очень велика цена первого гола. Его автор даст своей команде возможность играть с более выгодной позиции обороняющего, который будет ловить соперника на контратаках.

«Спартак» пропустил 22 гола, а «Зенит» всего 9. Это говорит о том, что команда из Петербурга лучше организованна, хотя я бы не сказал, что у них совсем нет проблем в обороне. Даже аутсайдеры создают моменты, причём на поле «Зенита», поэтому и «Спартаку» с их атакой вполне по силам напрячь оборону гостей. Но главная проблема «Зенита» – это атака. Ведь до разгрома «Тосно» «Зенит» не побеждал в 5 матчах и не забивал в 4. Это тоже не нужно забывать. Разгром «Тосно» – не показатель, он вовсе не означает, что все проблемы решены.



В атаке питерцы сильно зависят от Кокорина. Намного больше, чем «Спартак» от Промеса. У москвичей могут забить Адриано, Зе Луиш, Мельгарехо. У «Зенита» нет такой группы атаки: Дзюба и Дриусси находятся не в оптимальной форме. Очень важно, как проведёт матч Кокорин, от этого во многом будет зависеть результат», — приводит слова Бубнова Sportbox.