Де Шильо о первом в карьере забитом мяче: даже не знал, как его праздновать

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо прокомментировал первый в своей карьере гол, который он забил в ворота «Кротоне» (3:0) в матче 14-го тура Серии А (3:0).

«Забить гол — это нечто невероятное. Я даже не знал, как его праздновать. Все мои партнёры по команде побежали ко мне, в том числе и Бууффон, который преодолел всё поле, чтобы обнять меня. Кроме того, они сказали, что теперь я должен угостить обедом всю команду. Это был очень эмоциональный момент и прекрасный вечер в целом», — приводит слова Де Шильо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.