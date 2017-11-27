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Безголевая серия Месси составила 6 матчей впервые за последние 7 лет

Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не смог поразить ворота «Валенсии» в матче 13-го тура чемпионата Испании (1:1). Таким образом, безголевая серия аргентинца во всех турнирах достигла шести игр (пять в составе клуба, одна – за сборную). Последний раз Месси не забивал в шести матчах подряд летом 2010 года.

Добавим, что в матче с «Валенсией» Месси забил чистый гол в первом тайме, но арбитры его ошибочно не засчитали.

Аргентинец продолжает лидировать в гонке бомбардиров чемпионата Испании, забив 12 голов в 13 матчах.

У Месси украли гол. Но он всё равно спас «Барсу»
А «Валенсия» даже в отсутствие тренера чуть было не отправила каталонцев домой без набранных очков.
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