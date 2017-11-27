Амор: мы не нервничали, Месси всегда чувствовал себя отлично в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал продление контракта нападающего Лионеля Месси с каталонским клубом. Футболист сборной Аргентины согласился на пролонгацию соглашения до лета 2021 года, а сумма отступных за него теперь составляет € 700 млн.

«Мы никогда не нервничали. Важно то, что происходит вокруг такого клуба, как «Барселона». Месси всегда чувствовал себя отлично в «Барселоне». Мы все хотим, чтобы он повесил бутсы на гвоздь в нашем клубе, что соответствует и его желанию. Сейчас говорят о сумме его отступных и о том, что после случая с Неймаром мы должны уметь защищать себя», — цитирует Амора AS.

Бразильский нападающий Неймар перед стартом нынешнего сезона покинул «Барселону» и за € 222 млн перешёл в «ПСЖ».