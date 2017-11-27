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Руководство «Боруссии» Д решило пока не увольнять главного тренера Боша

Футбол

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош пока продолжит работать на своём посту. Это решение было принято исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке и спортивным директором Михаэлем Цорком после домашнего матча 13-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04» (4:4). По ходу игры команда голландского специалиста вела с разницей в четыре мяча, однако умудрилась позволить сопернику сравнять счёт.

«После игры было такое впечатление, что меня оставили в дураках. Однако мы не должны посыпать голову пеплом», — цитирует Ватцке Bild.

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