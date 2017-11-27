Игроков «Локомотива» будут спасать от холода термонаборами и барсучьим жиром

Футболисты «Локомотива» выйдут на гостевой матч 18-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск» в специальных термонаборах и термостельках, а их лица будут обработаны разогревающими мазями и барсучьим жиром. Таким способом игроков намерены уберечь от сильных морозов — во время матча ожидается около 12 градусов ниже нуля.

«Перед матчем в Хабаровске, где трескучие морозы стоят уже пару недель, постарались всё предусмотреть. Для каждого футболиста был подготовлен термонабор, который надевается под форму. Сами майки — со специальным поднятым воротничком (использовать шарфы не разрешается). Возможность использования шапочек представители команд обсудят на предматчевом совещании. Кроме того, подготовлены термостельки: при движении они разогреваются, и в бутсах никто не околеет. Массажисты взяли с собой разогревающие мази и барсучий жир, который сбережёт лицо в мороз», — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».

Также рассматривается вариант, при котором запасные игроки «Локомотива» могут оставаться в раздевалке, чтобы не мёрзнуть, а разминаться будут непосредственно перед выходом на поле.

Встреча «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» состоится 27 ноября в Хабаровске, начало — в 12:00 мск.