Хеккинг: в «Боруссии» М хотят занять место выше девятого

Наставник мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг обозначил главную цель команды в нынешнем сезоне. По словам Хеккинга, команда намерена улучшить показатели прошлогоднего сезона, когда она по итогам национального первенства заняла 9-е место в турнирной таблице.

«Мы добиваемся стабильности в своей игре, и это всем нам идёт на пользу. Надеюсь, что в ближайших четырёх матчах команда сыграет так же успешно, как с «Баварией». В «Боруссии» М хотят занять место выше девятого. В данный момент всё выглядит отлично. Хотим, чтобы положительная динамика продолжалась как можно дольше», — цитирует Хеккинга интернет-портал Goal.

В домашнем матче 13-го тура Бундеслиги «Боруссия» обыграла «Баварию» со счётом 2:1.