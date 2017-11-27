Зидан: нет ничего, что мешало бы Себальосу выходить на поле

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что рассчитывает на полузащитника Даниеля Себальоса. У игрока нет большой игровой практики в «Королевском клубе», однако французский специалист подчеркнул, что это лишь вопрос времени.

«Нет ничего, что мешало бы Себальосу выходить на поле. Он только пополнил ряды нашей команды, и у него будет игровая практика. Дани проявлял себя отлично, когда выходил на поле. Нужно проникнуться терпением», — приводит слова Зидана Marca.

По итогам 13 туров чемпионата Испании Себальос принял участие в 5 матчах, отметившись 2 голами.