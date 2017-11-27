Вальехо: Роналду – образец для подражания, он тренируется как один из всех

Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо адресовал слова похвалы нападающему «сливочных» Криштиану Роналду. Вальехо подчеркнул, что молодым футболистам следует брать пример с футболиста сборной Португалии.

«Роналду – образец для подражания. Он каждый день тренируется как один из всех. Значение имеют не только голы: Роналду выдаёт много результативных передач, и необходимо ценить это по достоинству. Я сам доволен тем, как обстоят у меня дела. Уже адаптировался к команде.

«Реал» — лучший клуб мира, и дай бог, чтобы я долго играл здесь», — приводит слова Вальехо Marca.