Кокорин: в последнее время мешают проблемы со здоровьем

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», рассказал, устраивает ли его своя игра.

«В принципе устраивает, но в последнее время мешают проблемы со здоровьем. Это не позволяет показывать ту игру, которую все привыкли видеть в моём исполнении. Это единственное, что расстраивает. Но выбор небольшой: либо продолжать играть, либо уйти в бессрочный отпуск», — сказал Кокорин.

В нынешнем сезоне Кокорин забил 17 голов в 25 матчах в составе «Зенита».

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