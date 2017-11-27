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Манчини: для меня было бы огромной честью возглавить сборную Италии

Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что для него является мечтой поработать во главе сборной Италии.

«Возглавить национальную команду своей страны – заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы огромной честью», — приводит слова Манчини Football Italia.

В конце октября 52-летний Манчини уже говорил, что хотел бы поработать со сборной Италии до того, как ему исполнится 70 лет.

Напомним, что итальянская сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России, уступив в стыковых матчах Швеции. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура. Сейчас место наставника «скуадра адзурра» остаётся вакантным.

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