Манчини: для меня было бы огромной честью возглавить сборную Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что для него является мечтой поработать во главе сборной Италии.

«Возглавить национальную команду своей страны – заветная мечта любого тренера. Для меня это было бы огромной честью», — приводит слова Манчини Football Italia.

В конце октября 52-летний Манчини уже говорил, что хотел бы поработать со сборной Италии до того, как ему исполнится 70 лет.

Напомним, что итальянская сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России, уступив в стыковых матчах Швеции. После этого был уволен главный тренер национальной команды Джампьеро Вентура. Сейчас место наставника «скуадра адзурра» остаётся вакантным.