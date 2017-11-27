Дмитрий Черышев: победитель матча «Спартак» — «Зенит» станет чемпионом

Бывший главный тренер молодёжного состава «Зенита» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 27 ноября, в Москве.

«Я ожидаю захватывающей интриги и очень большого количества борьбы. Встречаются ведущие клубы нашей страны, которые боролись за золотые медали в прошлом сезоне и которые борются за них сейчас. Скорее всего, кто победит в понедельник, тот и станет чемпионом следующей весной. После неудачного начала сезона красно-белые постепенно выправили своё положение и подтянулись к лидирующей группе. Так что их потенциальное чемпионство не должно стать чем-то из ряда вон выходящим.

Что касается «Локомотива», то у него в этом сезоне поставлена очень хорошая, надёжная и интересная игра. Обратите внимание, насколько строго в последнее время «железнодорожники» действуют в обороне, они практически ни от кого не пропускают. Конечно, у «Локо» сейчас тоже есть огромный шанс побороться за чемпионство, но всё-таки мне кажется, что первое место достанется в итоге победителю матча «Спартак» — «Зенит», — цитирует Черышева «Спорт уик-энд».