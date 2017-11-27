«СКА-Хабаровск» принял решение сделать свободным вход на матч с «Локомотивом»

Вход на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет свободным. Такое решение приняла администрация хабаровского клуба.

«Администрация ФК «СКА-Хабаровск» приняла решение сделать свободным вход на матч с лидером чемпионата России, «Локомотивом» (Москва). Начало игры 18-го тура – в 12:00 мск.



Те, кто приобрёл на этот матч билеты заранее, могут выбрать для посещения любую игру СКА из программы игр 2018 года. Вы должны сохранить билет на игру с «Локомотивом», а затем обменять его бесплатно, выбрав для посещения Стадиона имени Ленина любую иную домашнюю игру «СКА-Хабаровск» во второй половине текущего сезона.



Мы ждём вас на интересной игре. Все на Стадион имени Ленина», — говорится на странице клуба в «Инстаграме».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.