Сигурдссон: если хочу пройти далеко на ЧМ-2018, выберу в группу сборную России

Защитник «Рубина» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал, какую команду он бы хотел выбрать в соперники для своей сборной на чемпионат мира — 2018 из первой корзины. Напомним, в первой корзине находятся команды России, Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции.

«Сложный выбор. Я хотел бы сыграть против сборной Германии, но это же самый сильный соперник. А если я хочу пройти далеко, то выберу сборную России. Извините, парни (смеётся)», — цитирует Сигурдссона «Р-Спорт»

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира — 2018 состоится 1 декабря.