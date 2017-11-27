Кокорин: в нынешнем «Лестере» играть не хотел бы, «Зенит» намного сильнее

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», рассказал, хочет ли ещё за границу.
«Отдохнуть или поиграть? Если поиграть, то хочу! Если будет хорошее предложение, то мы с клубом его рассмотрим. Но это должна быть команда лучше «Зенита». Денежный вопрос не так важен», — сказал 26-летний футболист.
«Каким должен быть минимальный уровень клуба, чтобы вы уехали за границу? Условно, «Лестер», «Валенсия» – да, нет?» — уточнили у Кокорина.
«Лестер» выдал феноменальный сезон, а потом провалился. Если говорить о той команде, которая стала чемпионом, то да, я бы хотел в ней поиграть. А если о той, что сейчас – то, конечно, нет. «Зенит» намного сильнее. Про «Валенсию» ничего сказать не могу», — ответил нападающий.