Вайденфеллер назвал сумасшествием удаление Обамейянга в матче с «Шальке-04»

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Вайденфеллер подверг критике нападающего команды Пьер-Эмерика Обамейянга после домашнего матча 13-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04» (4:4). Габонский футболист на 72-й минуте был удалён за грубую игру. К тому времени «Боруссия» вела со счётом 4:2.

«Получить жёлтую карточку в такой ситуации было просто сумасшествием», — приводит слова Вайденфеллера интернет-издание Sport1.

Ранее защитник дортмундцев Марсель Шмельцер сказал, что настало время говорить открытым текстом о поведении некоторых игроков. Правда, Шмельцер имён не назвал.