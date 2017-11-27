Певица Бейонсе может спеть на свадьбе Бэйла за £ 1,5 млн

Представители нападающего «Реала» Гарета Бэйла проводят переговоры с певицей Бейонсе по поводу её выступления на свадьбе валлийского футболиста, которая запланирована на следующий год. Как сообщает The Sun, Бейонсе за свои выступления просит гонорар в размере £ 1,5 млн (около € 1,68 млн).

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Изначально свадьба Бэйла планировалась раньше, но была перенесена на весну следующего года из-за тюремного заключения отца невесты футболиста за мошенничество в США. Торжество планируется провести в Италии.

Издание отмечает, что высокая цена выступления не пугает Бэйла и он заинтересован в её приглашении. Сам валлийский игрок зарабатывает в «Реале» £ 300 тыс. в неделю (около € 337 тыс.).

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Гарета Бэйла.