Деменко: игра «Спартак» – «Зенит» — это торт!

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургского клуба со «Спартаком». Встреча 18-го тура РФПЛ состоится сегодня в Москве.

«Игра «Спартак» – «Зенит» — это торт! «Спартаку», чтобы приблизиться, нужна победа. «Зениту» нужно не допустить этот момент. Играют две интересные команды. В любом случае не будет никакого закрытого футбола обе команды играют в открытый. Каждый будет ставить свою модель, но точно будут забитые голы.



Думаю, в матче со «Спартаком» у «Зенита» будет интегрированный состав. Понятно, что Лунёв сейчас не играет из-за травмы, будет Лодыгин стоять. Однозначно будут играть Смольников, Кокорин, Мевля, Маммана. Выйдет оптимальный состав, который Манчини выберет. Игроки, которые не играли, однозначно будут готовиться к этому матчу», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.