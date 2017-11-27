Сотникова – Кержакову: пусть твой новый путь будет не хуже спортивной карьеры

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова поздравила с днём рождения бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, которому сегодня, 27 ноября, исполняется 35 лет. Спортсменка оставила сообщение в своём «инстаграме», выложив фото с Кержаковым.

«Керж! Дорогой! Ты первый футболист, с которым я познакомилась! После чего я начала следить за футболом! Так что скажите спасибо Александру, а там… как-то жизнь так складывалась, что теперь знаю лично очень много ребят из разных команд!

Этой фотке будет почти три года! Тогда Сашка пришёл на шоу «art on ice» и после приехал в гостиницу поздравить и пообщаться с нами. В тот момент он играл в «Цюрихе».

К сожалению, Милана Кержакова тогда уехала, и после того, как я выложила эту фотку, естественно, СМИ начали писать совершенно другое, ну, короче, есть что вспомнить. Но это не суть! Сегодня у Александра Кержакова день рождения! И я хочу поздравить тебя! Пожелать тебе и твоей семье здоровья! Удачи и везения во всём! У тебя теперь новый путь в жизни, пусть этот путь будет не хуже твоей спортивной карьеры!

И всё то, что ты сам себе желаешь, пусть исполнится! Оставайся таким же позитивным, классным! Я очень рада, что знаю такого человека, как ты», — говорится в сообщении.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.