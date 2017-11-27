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Кавазашвили: «Зенит» в первом круге плюнул «Спартаку» в лицо. Прощать нельзя

Футбол

В прошлом дважды лучший вратарь СССР, а ныне известный футбольный специалист Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 27 ноября. Начало — в 19:30 мск.

«Спартаку» нельзя прощать «Зениту» те 1:5. Это был позор, который зенитовцы нанесли, плюнув в лицо основному составу команды и клубу в целом. Но не хочу говорить, что сегодня спартаковцы выйдут и разорвут, так как игра будет очень серьёзная.

Если сравнить атакующую мощь «Спартака» и «Зенита», то нападение «Спартака» намного мощнее. Думаю, в сегодняшней игре спартаковцы должны выиграть где-то в два мяча», — сказал Кавазашвили в эфире «Спорт FM».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

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