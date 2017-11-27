Бывшего полузащитника «Спартака» и «Кубани» предлагают клубам из Казахстана

Агент полузащитника сборной Армении Араза Озбилиза в настоящее время предлагает его кандидатуру клубам казахстанской Премьер-лиги, сообщает Sports.kz.

Известный по выступлениям в России за «Спартак» и «Кубань» 27-летний футболист является на данный момент игроком «Бешикташа», но не имеет в турецком клубе игровой практики. В январе 2016 года он был отдан в аренду в «Райо Вальекано».

В текущем сезоне Озбилиз выступает за молодёжную команду «Бешикташа», не сыграв ни одного матча в чемпионате Турции за основной состав своего клуба.