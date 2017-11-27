Кавазашвили: как Родченков мог дойти до такой подлости и так ненавидеть Россию?

В прошлом дважды лучший вратарь СССР, а ныне известный футбольный специалист Анзор Кавазашвили рассказал об отношении к информатору Всемирного антидопингового агентства Григорию Родченкову.



«Я был ошеломлён, когда прочитал об этом. Как Родченков мог дойти до такой подлости и так ненавидеть Россию? Сегодня делается всё, чтобы создать мнение о России как о стране, которая на самом высоком уровне поддерживает применение допинга. Англичане никак не могут простить, что чемпионат мира будут проводить не они. Нас хотят лишить ЧМ-2018, создав мнение, что Россия это зло. Но нас этим не поборешь!» — сказал Кавазашвили в эфире «Спорт FM».

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