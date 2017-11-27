Кокорин: в России люди злые — любят посчитать чужие деньги

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», рассказал, осведомлены ли футболисты о зарплатах друг друга.
«Кто-то сам рассказывает, а кто-то придерживается конфиденциальности и молчит. Если кто-то спрашивает и я понимаю, что человек не балабол, то я ему скажу. А так считаю, что это не нужно», — сказал 26-летний футболист.
«В Америке у хоккеистов зарплаты открыты. В России так получится?» — спросили у Кокорина. «В России люди злые — любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжёлый труд», — ответил нападающий.
Кокорин: в это трудно поверить, но я не люблю и не пью шампанское
Форвард «Зенита» в конференции с читателями «Чемпионата» — о травме Лунёва, челлендже от Манчини и вечно голодном Дзюбе.