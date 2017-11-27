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«Локомотив» назвал состав на выездной матч со «СКА-Хабаровск»

Футбол

Стал известен стартовый состав «Локомотива», который сегодня проведёт выездной матч 18-го тура российской футбольной Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск». Начало игры запланировано на 12:00 по московскому времени.

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» столичного клуба.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Локомотив».

«СКА-Хабаровск» принял решение сделать свободным вход на матч с «Локомотивом»
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