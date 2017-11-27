«Спартак» и «Зенит» показали форму, в которой сыграют друг против друга

«Спартак» и «Зенит» определились, в какой форме сыграют друг против друга в центральном матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 27 ноября и пройдёт на стадионе «Открытие Арена».

Подопечные Массимо Карреры выйдут на поле в красной форме. Вратарский комплект — чёрный. «Зенит» под руководством Роберто Манчини сыграет в лазурных футболках. Вратарская экипировка – жёлтая.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит». Начало – в 19:30 мск.

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