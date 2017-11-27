Стал известен состав «СКА-Хабаровск» на матч с «Локомотивом»

Тренерский штаб «СКА-Хабаровск» определился с составом на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 27 ноября, в Хабаровске, на стадионе имени Владимира Ленина. Начало – в 12:00 мск.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Федотов, Гришко, Димидко, Карасёв, Савичев, Дедечко, Никифоров, Черевко, Наваловский, Маркович.

Запасные: Криворучко, Тишкин, Корян, Казанков, Христов, Барбаро, Калинский, Баляйкин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Локомотив».