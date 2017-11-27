РФПЛ: погода в Хабаровске вызывала тревогу, но ожидаемая температура около "-12"

РФПЛ выступила с заявлением по поводу погодных условий, в которых сегодня состоится матч 18-го тура в Хабаровске, где «СКА-Хабаровск» примет «Локомотив». Начало игры — в 12:00 мск.

«Российская футбольная Премьер-Лига сообщает, что, по информации официальных лиц матчей, все игры 18-го тура чемпионата России и молодёжного первенства прошли в благоприятных погодных условиях.

Особую тревогу у РФПЛ вызывала погода в Хабаровске. Матч молодёжных команд проходил при температуре "-15". Угрозы безопасности участников игры не было. По прогнозам синоптиков, во время проведения матча «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» в Хабаровске ожидаемая температура около минус 12°. В Москве во время матча «Спартак» — «Зенит» около минус 4", — сообщается на официальном сайте РФПЛ.