Альба раскритиковал фанатов «Валенсии» после матча с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба, который с 2007 по 2012 год играл в «Валенсии», раскритиковал фанатов «летучих мышей» после матча 13-го тура Ла Лиги (1:1). Гол Альбы на 82-й минуте спас каталонцев от поражения. Фанаты «Валенсии» по ходу встречи бросали в сторону испанца различные предметы.

«Я не понимаю их отношения. Они должны уважать меня больше. Мой трансфер принёс клубу много денег, и я всегда буду благодарен «Валенсии». Сегодня я играю за лучшую команду в мире.

Но отношение фанатов ко мне непонятно. Я думаю, они должны уважать меня так же, как я уважаю их», — цитирует Альбу Sport.es.

В 2012 году «Валенсия» продала Альбу в «Барселону» за € 12 млн.