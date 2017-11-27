Кавазашвили: иногда хочу взять Головина за уши и потрепать

В прошлом дважды лучший вратарь СССР, а ныне известный футбольный специалист Анзор Кавазашвили высказал мнение по поводу полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

«Я на этого молодого пацана смотрю и иногда любуюсь, а иногда хочу взять его за уши и потрепать. Потому что при наличии огромного желания, очень большого объёма работы он иногда допускает такие ошибки в передачах и срывает атаки своей команды. Или, когда теряет мяч, подходит и лупит игрока сзади, тем самым настраивая против команды и себя соперника и зрителей. Этого делать нельзя. Но он талант, и я очень рад, что его нашли. Думаю, он научится и будет великолепным полузащитником. Он очень злой. Злость — это хорошо, но когда это идёт на пользу. А когда ты грубый футболист, это идёт сами знаете куда", — сказал Кавазашвили в эфире «Спорт FM».