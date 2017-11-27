Будущее Виллаш-Боаша в «Шанхай СИПГ» решится на этой неделе

Будущее Андре Виллаш-Боаша, известного в России по работе в «Зените», по поводу продолжения его карьеры в китайском «Шанхай СИПГ» на посту главного тренера решится на этой неделе, сообщает AFP.

Ранее его команда обыграла «Шанхай Шэньхуа» в ответном матче финала Кубка Китая (3:2), но по сумме двух встреч осталась без титула. Кроме того «Шанхай СИПГ» занял второе место в чемпионате Китая, отстав на шесть очков от «Гуанчжоу Эвергранд», а также уступил в полуфинале Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола японскому клубу «Урава Ред Даймондс».