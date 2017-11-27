Хиддинк и Адвокат претендуют на пост главного тренера сборной Саудовской Аравии

Руководство Федерации футбола Саудовской Аравии продолжает поиски нового главного тренера после того, как уволило аргентинца Эдгардо Баусу. Специалист проработал с арабской командой два месяца, сменив в середине сентября Берта ван Марвейка, который вывел Саудовскую Аравию на чемпионат мира 2018 года.

По информации Voetbalzone со ссылкой на арабские СМИ, руководство Федерации футбола Саудовской Аравии рассматривает кандидатуры бывших наставников сборной России Гуса Хиддинка и Дика Адвоката. Хиддинк находится без работы с 2016 года, а Адвокат в ноябре покинул пост главного тренера сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что от работы с Саудовской Аравией отказался румынский специалист Георге Хаджи. Среди кандидатов значился и Карло Анчелотти, но экс-наставник «Баварии» в этой вакансии не заинтересован.