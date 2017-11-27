Червиченко: Мешков будет пытаться стащить матч «Спартак» — «Зенит» к ничьей

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором красно-белые 27 ноября примут «Зенит».

«Сможет ли «Спартак» не допустить того питерского унижения? «Спартак» способен на всё. Я не жду голевой феерии. Хотя у обеих команд оборона оставляет желать лучшего, но будет больше строгости в игре. Матч будет много значить, поскольку поражение красно-белых окончательно обозначит испарение всех шансов на чемпионство в этом году. Потому что «Локомотив», несмотря на своё нытьё по поводу поездки в Хабаровск, возьмёт три очка. А если «Зенит» не выиграет, то для него чемпионство тоже становится проблематичным, потому что «Локомотив» оторвётся. Мы же помним про присутствие Сухины в «Локомотиве». Да ещё и на это наложим факт назначения Мешкова на матч «Спартак» — «Зенит». Поэтому в закулисье в этом году «Локомотив» вряд ли даст возможность себя догнать. Я думаю, что Мешков будет пытаться стащить матч к ничейному результату.

Стала ли команда Карреры сильнее с того разгрома? Тогда красно-белые продолжали праздновать. Сейчас похмелье прошло, праздники подошли к завершению. Иногда у них получается очень хорошо, иногда очень несуразно. Самая большая проблема — в обороне. Удивительно, что тренер по обороне, коим является Каррера, не может её наладить. Что касается предстоящего матча, то поставлю на результативную ничью – 2:2», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.