«Реал» может предложить «Манчестер Юнайтед» € 90 млн за Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антонио Марсьяль интересен «Реалу». По информации Daily Mail летом следующего года мадридцы попытаются приобрести 21-летнего футболиста. Сумма сделки может составить € 90 млн.

Согласно информации источника, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хотел бы добавить своей команде скорости и немного омолодить. Именно поэтому взгляд был направлен на Марсьяля.

В текущем сезоне нападающий, чей контракт действует до лета 2019 года, принял участие в 19 официальных матчах за клуб, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.